भयंकर! घरी परतण्यासाठी सिमेंट मिक्सरमधून प्रवास, काळीज चिरणारा मजुरांचा व्हिडीओ व्हायरल

देशभरात लॉकडाऊन जारी केल्यामुळे अनेक मजूर त्यांच्या घरापासून लांब परराज्यात अडकले आहेत. लॉकडाऊनचा सर्वात जास्त फटका या मजूरांना बसला आहे. राहायला घर नाही, हातात काम नसल्याने पैसा नाही, त्यात हा आजार पसरतोय. त्यामुळे प्रत्येक मजूर घरी परतण्यासाठी या ना त्या मार्गाने प्रयत्न करत आहेत.

#WATCH 18 people found travelling in the mixer tank of a concrete mixer truck by police in Indore, Madhya Pradesh. DSP Umakant Chaudhary says, “They were travelling from Maharashtra to Lucknow. The truck has been sent to a police station & an FIR has been registered”. pic.twitter.com/SfsvS0EOCW

— ANI (@ANI) May 2, 2020