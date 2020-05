जम्मू कश्मीरमध्ये सुरक्षा दलाच्या ताफ्यावर पुन्हा दहशतवादी हल्ला, एक पोलीस शहीद

जम्मू कश्मीरमधील पुलवामा जिल्ह्यात केंद्रीय राखीव सुरक्षा दल व जम्मू कश्मीर पोलीस संयुक्तरित्या गस्त घालत असताना दहशतवाद्यांनी त्यांच्या ताफ्यावर अंदाधुंद गोळीबार केला. या गोळीबारात एक पोलीस शहीद झाल्याचे समजते. तर सीआरपीएफचा एक जवान गंभीर जखमी झाला आहे. गेल्या 24 तासातला हा दुसरा दहशतवादी हल्ला आहे.

Militants gun down policeman, injure another in Pulwama district of south Kashmir: Officials

— Press Trust of India (@PTI_News) May 21, 2020