जम्मू-कश्मीरच्या श्रीनगर येथील लाल बाझार परिसरात दहशतवाद्यांनी गुरुवारी सकाळी ग्रेनेड हल्ला केला. या हल्ल्यात एक पोलीस जखमी झाल्याची माहिती पीटीआय वृत्तसंस्थेने दिली आहे. यासंदर्भातील आणखी माहिती काही वेळातच पुढे येईल.

Militants hurl grenade at police station in Srinagar’s Lal Bazaar area. One policeman injured

— Press Trust of India (@PTI_News) February 6, 2020