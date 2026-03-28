रशियात लष्करी खर्चामुळे सरकारी तिजोरीत ठणठणाट, 25 वर्षांनंतर केंद्रीय बॅंकेतील सोनं विकण्याची आली वेळ

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

वाढती अर्थसंकल्पीय तूट आणि सततच्या लष्करी खर्चाच्या दबावामुळे रशियाने आपल्या मध्यवर्ती बँकेच्या राखीव निधीतून सोन्याची विक्री सुरू केली आहे. गेल्या २५ वर्षांत देशाने असे पाऊल उचलण्याची ही पहिलीच वेळ असून, राखीव निधी व्यवस्थापनातील हा एक मोठा बदल मानला जात आहे. अहवालानुसार, दीर्घकाळ चाललेल्या लष्करी खर्चामुळे सरकारी तिजोरीवर दबाव वाढला आहे. यामुळे अर्थसंकल्पीय तूट नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारला आपल्या सोन्याच्या आणि परकीय चलनाच्या राखीव निधीचा वापर करण्यास भाग पडले आहे.

सततच्या विक्रीमुळे रशियाचा सोन्याचा साठा आता गेल्या चार वर्षांतील नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. यावरून असे दिसून येते की आर्थिक दबाव वाढत आहे आणि सरकारला आपला सुरक्षित मानला जाणारा राखीव निधीदेखील वापरावा लागत आहे.

आकडेवारीनुसार, २०२२ ते २०२५ दरम्यान १५ ट्रिलियन रुबल (अंदाजे १५० अब्ज डॉलर्स) पेक्षा जास्त किमतीचे सोने आणि परकीय चलन विकले गेले. दरम्यान, केवळ २०२६ च्या पहिल्या दोन महिन्यांतच अतिरिक्त ३.५ ट्रिलियन रुबल (३५ अब्ज डॉलर्स) किमतीचा साठा विकला गेला आहे.

रशियाच्या सेंट्रल बँकेच्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी २०२६ मध्ये अंदाजे ३,००,००० औंस सोन्याची विक्री झाली, तर फेब्रुवारीमध्ये अतिरिक्त २,००,००० औंस सोन्याची विक्री झाली. हा वेग सूचित करतो की आर्थिक दबाव कमी होण्याऐवजी वाढत आहे. तज्ञांच्या मते, रशियाची ही कृती दर्शवते की जागतिक अनिश्चितता आणि देशांतर्गत आर्थिक दबावाच्या पार्श्वभूमीवर देश आपल्या आर्थिक धोरणात मोठा बदल करत आहे, ज्याचे भविष्यात त्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतात.

