रेल्वे रुळावर नाहीच, ‘या’ तारखेपर्यंत लॉकडाऊन वाढवल्याने प्रवाशांना धक्का

कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने लॉकडाऊन लागू केला. मात्र तरीही वाढत्या रुग्ण संख्येवर नियंत्रण मिळवणे शक्य झाले नाही. लॉकडाऊन मुळे अर्थव्यस्थेची गाडी घसरल्याने यात काही प्रमाणात शिथिलता देण्यात आल्याने जनजीवन पूर्वपदावर येताना दिसत आहे. हळूहळू सर्व सेक्टर सुरू होत असताना रेल्वेने मोठा निर्णय घेतला आहे.

‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहिती, रेल्वेने 12 ऑगस्टपर्यंत लॉकडाऊन वाढवला आहे. रेल्वेने पॅसेंजर, मेल एक्स्प्रेस, उपनगरीय रेल्वे गाड्या 12 ऑगस्टपर्यंत रद्द केल्या आहेत. त्यामुळे रेल्वेच्या साहाय्याने प्रवासाची स्वप्न बघणाऱ्यांसाठी हा मोठा धक्का असणार आहे.

It has also been decided that all the ticket booked for the regular time-tabled trams for the journey date from 01.07.20 to 12.08.20 also stand cancelled: Railway Board https://t.co/t62D3GjOUP

