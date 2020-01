एअर इंडियाच्या विमानात प्रवाशांचा गोंधळ; कॉकपिटचा दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न

एअर इंडियाच्या विमानात प्रवाशांनी गोंधळ घातल्याची माहिती मिळाली आहे. तांत्रिक बिघाडामुळे दिल्लीहून मुंबईकडे उड्डाण करणाऱ्या विमानाला विलंब होत असल्याने प्रवाशांनी विमानातच गोंधळ घालायला सुरुवात केली. त्यांनी कॉकपिटचा दरवाजा उघडण्याचाही प्रयत्न केला. ही घटना 2 जानेवारीला घडली होती. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मिडीयावर व्हायरल झाला आहे. या प्रकरणी एअर इंडियाच्या व्यवस्थापनाने विमानातील क्रू कर्मचाऱ्यांकडून घटनेचा अहवाल मागवला आहे. त्याची चौकशी करून पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे.

#WATCH A passenger onboard Air India flight AI 865 tried to open the flight exit door forcefully, after flight was delayed due to technical reasons. (02.01.2020) pic.twitter.com/9ZFqoedzzS

प्रवाशांनी घातलेल्या गोंधळामुळे विमानाच्या उड्डाणाला तब्बल 8 तास विलंब झाला. नागरी हवाई उड्डाण महासंचालनालयाने याची गांभीर्याने दखल घेतली असून गोंधळ घालणाऱ्या प्रवाशांविरोधात कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना एअर इंडियाच्या व्यवस्थापनाला दिल्या आहेत. गुरुवारी सकाळी दिल्ली विमानतळावर 9.15 वाजता प्रवासी विमानात बसले होते. सकाळी 10.10 वाजता विमानाने उड्डाण केले. मात्र, विमानात तांत्रिक बिघाड झाल्याने विमान रनवे वरूनच मागे फिरवण्यात आले. त्यावेळी प्रवाशांनी गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. काही प्रवाशांनी कॉकपिटचा दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न केला. वैमानिकाने बाहेर येऊन विमानाचे उड्डाण का होत नाही, याची माहिती द्यावी, अशी मागणी करत ते दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न करत होते. काही प्रवाशांनी दरवाजा तोडण्याची धमकीही दिली. विमानातील तांत्रिक बिघाड दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, त्यात यश आले नाही. त्यामुळे प्रवाशांना विमानातून उतरवून संध्याकाळी 6.00 वाजता दुसऱ्या विमानाने मुंबईला पाठवण्यात आले. विमानातील तांत्रिक बिघाडामुळे आणि प्रवाशांनी घातलेल्या गोंधळामुळे विमानाच्या उड्डाणास तब्बल आठ तास उशीर झाला.

DGCA official: India’s aviation regulator DGCA (Directorate General of Civil Aviation) has asked Air India management to take necessary action against unruly passengers. https://t.co/Nu5QMtuQ30

