‘गगनयान मिशन’ची तयारी अंतिम टप्प्यात, ‘इस्रो’ने शेअर केले खास फोटो

हिंदुस्थान अंतराळ संशोधन संस्थेने (इस्रो) चंद्र मोहीम आणि सूर्य मोहीम यानंतर आता आणखी एक मोहीम हाती घेतली आहे. ‘गगनयान मिशन’ची तयारी अंतिम टप्प्यात आली असून ‘इस्रो’ने या तयारीचे खास फोटो शनिवारी समाज माध्यमांवर शेअर केले आहेत. या महिन्याच्या अखेरपर्यंत हे प्रक्षेपण केले जाण्याची शक्यता आहे. या प्रक्षेपणासाठी करण्यात आलेल्या विकसित यानातून अंतराळ प्रवाशांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठीच्या प्रणाली ‘क्रू एस्केप सिस्टम’चे प्रक्षेपण केले जाणार आहे, असे ‘इस्रो’ने सांगितले.

‘इस्रो’चे हे मिशनसुद्धा अन्य मिशनप्रमाणे खास असणार आहे. हे मिशन म्हणजे हिंदुस्थानकडून अंतराळात मानव मिशन पाठवण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा एक भाग आहे. जर हे मिशन यशस्वी झाले तर हिंदुस्थानच्या नावावर आणखी एका विक्रमाची नोंद होईल. ‘इस्रो’चे व्हीएसएससी प्रमुख केंद्र तिरुवनंतपूरम येथे आहे. या क्रू एस्केप सिस्टमसोबत आम्ही उच्च दबाव आणि ट्रान्ससोनिक स्थितीतील परिस्थितीची चाचणी करणार आहोत, असे विक्रम साराभाई अंतराळ केंद्रचे (व्हीएसएससी) संचालक एस. उन्नीकृष्णन नायर यांनी आज सांगितले.

क्रू एस्केप सिस्टम (सीईएस) गगनयानचा महत्त्वाचा भाग आहे. ‘इस्रो’ अधिकाऱयाच्या माहितीनुसार, या महिन्याच्या अखेरपर्यंत चाचणी यान टीव्ही-डी1 ची चाचणी केली जाईल. जी गगनयान कार्यक्रमांतर्गत चार चाचणी मिशनपैकी एक आहे. यानंतर दुसरी चाचणी यान टीव्ही-डी2 आणि नंतर मानवरहित गगनयानचे (एलवीएम3-जी1) प्रक्षेपण केले जाईल. दुसऱया टप्प्यात चाचणी यान मिशन (टीवी-डी3 आणि डी4) आणि एलवीएम3-जी2 ला रोबोटिक पेलोडसोबत पाठवण्याची ‘इस्रो’ची योजना आहे.

Mission Gaganyaan:

ISRO to commence unmanned flight tests for the Gaganyaan mission.

Preparations for the Flight Test Vehicle Abort Mission-1 (TV-D1), which demonstrates the performance of the Crew Escape System, are underway.https://t.co/HSY0qfVDEH @indiannavy #Gaganyaan pic.twitter.com/XszSDEqs7w

— ISRO (@isro) October 7, 2023