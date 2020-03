बायकोसाठी कायपण, वर्ल्डकप फायनलसाठी स्टार्क आफ्रिकेचा दौरा सोडून मायदेशी परतला

महिला दिनाच्या दिवशी (8 मार्च) हिंदुस्थान आणि ऑस्ट्रेलियाच्या महिला संघांमध्ये टी-20 वर्ल्डकपचा (ICC Women’s T20 World Cup 2020) अंतिम सामना रंगणार आहे. या लढतीसाठी ऑस्ट्रेलियाच्या पुरुष संघातील वेगवान गोलंदाज मिशेल स्टार्क (Mitchell Starc) याने मोठी तयारी केली आहे. यासाठी स्टार्कने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सुरू असलेल्या एक दिवसीय मालिकेतील अंतिम लढतीमधूनही माघार घेतली आहे. पत्नी अॅलिसा हेली (Alyssa Healy) हिला पाठिंबा देण्यासाठी स्टार्कने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध होणारा सामना न खेळण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अॅलिसा हेली (Alyssa Healy) ही ऑस्ट्रेलियाच्या महिला संघातील प्रमुख खेळाडू आहे. सलामीला खेळणाऱ्या हेलीवर यष्टीरक्षणाचीही महत्त्वपूर्ण जबाबदारी आहे. आठ मार्चला मेलबर्न क्रिकेट मैदानावर होणाऱ्या वर्ल्डकपच्या अंतिम लढतीमध्ये अॅलिसाच्या कामगिरीवर ऑस्ट्रेलियाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे आपल्या पत्नीला पाठिंबा देण्यासाठी मिशेल स्टार्कने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्डाकडे रजेसाठी अर्ज केला आणि बोर्डाने तो मंजूरही केला.

याबाबत बोलताना मिशेल स्टार्क म्हणाला की, 2015 ला ऑस्ट्रेलियाने पुरुषांचा एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्डकप जिंकला तेव्हा पत्नी अॅलिसा मैदानावर उपस्थित होती. त्यामुळे मला ही संधी दवडायची नाहीये. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्डानेही मला सहकार्य केले आहे आणि माझ्या निर्णयाला समर्थनही दिले आहे. मी त्यांचा खूप आभारी आहे की त्यांनी मला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धचा अंतिम सामना सोडून ऑस्ट्रेलियात परत जाण्याची संधी दिली. 2015 ला ती आमच्यासोबत होती, आता मला तिच्यासोबत असायला हवे, असेही स्टार्क म्हणाला.

JUST IN: Australian paceman Mitchell Starc will miss Saturday’s final ODI against South Africa as he travels to Melbourne for the #T20WorldCup for a “once in a lifetime opportunity to watch Alyssa in a home World Cup final.” pic.twitter.com/QYKft2u00X

— T20 World Cup (@T20WorldCup) March 6, 2020