NEET प्रकरणी स्टॅलिन मैदानात; प्रवेश परीक्षेला घोटाळा म्हणत संपवण्याची घेतली शपथ

तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि डीएमके नेते एमके स्टॅलिन यांनी शुक्रवारी मत व्यक्त केलं की त्यांनी राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षाचा (NEET) घोटाळा संपवला पाहिजे.

चेन्नईतील जवाहरलाल नेहरू इनडोअर स्टेडियममध्ये शालेय शिक्षण विभागातर्फे आयोजित कार्यक्रमात बोलताना एमके स्टॅलिन यांनी शैक्षणिक अखंडता टिकवून ठेवण्यासाठी सरकार संकल्पबद्ध असल्याचं पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं.

या घोषणेसोबतच, या कार्यक्रमात राज्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील शैक्षणिक उत्कृष्टतेसाठी आणि पायाभूत सुविधांच्या महत्त्वपूर्ण घडामोडींचा उल्लेख करत अशा कामांची प्रशंसा केली.

चेन्नईच्या जवाहरलाल नेहरू इनडोअर स्टेडियममध्ये बंदिस्त प्रेक्षकांना संबोधित करताना, एमके स्टॅलिन यांनी तमिळनाडू सरकारच्या NEET ला असलेल्या कट्टर विरोधाचा पुनरुच्चार केला. तसेच NEET मुळे शैक्षणिक क्षेत्रात अनियमितता येत असल्याचं म्हटलं आहे.

‘शिक्षण ही एकमेव अशी संपत्ती आहे जी तुमच्याकडून कोणीही चोरू शकत नाही. पण त्यातही NEET सारखे घोटाळे होत आहेत. त्यामुळेच आम्ही त्यावर तीव्र आक्षेप घेत आहोत. NEET फसवी आहे, असं तामिळनाडूनं सर्वप्रथम सांगितलं होतं. आता संपूर्ण देशतून तसं म्हणू लागलं आहे. आम्ही ते संपवू, ही आमची जबाबदारी आहे’, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

समाज, आर्थिक परिस्थिती आणि राजकीय परिस्थिती विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात बाधा बनू नये, हे द्रविड सरकारचं स्पष्ट मत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

दरम्यान, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज सांगितलं की, केंद्र सरकार NEET परीक्षार्थींच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. मायक्रोब्लॉगिंग साइट X वर एका पोस्टमध्ये, धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले, ‘मी विद्यार्थ्यांना खात्री देऊ इच्छितो की त्यांच्या सर्व समस्या निष्पक्ष आणि समानतेने दूर केल्या जातील. कोणत्याही विद्यार्थ्याचे नुकसान होणार नाही आणि कोणत्याही मुलाचे करिअर धोक्यात येणार नाही.’

Central govt. is committed to protect the interests of NEET examinees. I want to assure the students that all their concerns will be addressed with fairness and equity. No student will be at a disadvantage and no child’s career will be at jeopardy.

