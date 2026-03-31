Assembly election 2026 – तामिळनाडूत मुख्यमंत्र्यांच्या गाडीची झाडाझडती, निवडणूक भरारी पथकाकडून कसून तपासणी

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

तामिळनाडूमध्ये सध्या विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असून 234 जागांसाठी 23 एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया 30 मार्चपासून सुरू झाली. मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन, टीव्हीकेचा अध्यक्ष थलापती विजय यांनी सोमवारीच आपला अर्ज दाखल करत प्रचाराचा शुभारंभ केला. स्टॅलिन यांनी कोळतूर येथे रोड शो घेतला. त्यानंतर मंगळवारी ते आपल्या मूळ गावी प्रचाराला जात असताना तंजावरजवळ निवडणूक भरारी पथकाने त्यांची गाडी अडवली आणि झाडाझडती घेतली.

तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि द्रमुक प्रमुख एम.के. स्टॅलिन मंळवारी सकाळी चेन्नईहून विमानाने त्रिचीला पोहोचले आणि तिथून रस्तेमार्गाने तिरुवारूरकडे रवाना झाले. प्रवासादरम्यान तंजावरजवळील सालियामंगलम येथे निवडणूक भरारी पथकाने त्यांचे प्रचार वाहन थांबवले. त्यानंतर निवडणूक भरारी पथकाने वाहनाची कसून झडती घेतली.

निवडणूक भरारी पथकातील अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या व्हॅनच्या पुढच्या भागाची आणि मागचा दरवाजा उघडून सखोल तपासणी केली. या कारवाईत महिला पोलीस कर्मचारीही सहभागी होत्या. तपासणीत वाहनात काहीही संशयास्पद न आढळल्याने पथकाने मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्याला पुढे जाण्याची परवानगी देण्यात आली.

मुख्यमंत्री स्टॅलिन मंगळवारी आपल्या मूळ गावी म्हणजेच तिरुवारूर येथून प्रचाराच्या पहिल्या टप्प्याला सुरुवात करणार आहेत. आज संध्याकाळी 5 वाजता तिरुवारूर येथील दक्षिण रथ रोडवर आयोजित प्रचार सभेत ते सहभागी होणार आहेत. या सभेत मुख्यमंत्री पुंडी कलैवाणन (तिरुवारूर – द्रमुक), मारीमुथू (तिरुथुपोंडी – भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मोहम्मद मुबारक (नन्निलम – SDPI) आणि टी.आर.बी. राजा (मन्नारगुडी – द्रमुक) या उमेदवारांसाठी सभा घेणार आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

…तर 200 टक्के दंड भरावा लागेल; अद्ययावत आयकर विवरणपत्र भरण्याची शेवटची संधी

IPL 2026 – मुंबई विरुद्ध कोलकाता लढतीनंतर BCCIच्या ब्रॉडकास्ट इंजिनियरचा गूढ मृत्यू, मरीन ड्राईव्हच्या प्रसिद्ध हॉटेलमध्ये सापडला मृतदेह

सोनिया गांधी यांच्या प्रकृतीत सुधारणा, रुग्णालयातून डिस्चार्ज

एपस्टीन फाईल्स आणि अदानी प्रकरणाच्या दबावावामुळे हिंदुस्थान-अमेरिका करार, राहुल गांधी यांची टीका

मुंबईतील सायन रुग्णालयात आग; एसीमध्ये स्फोट झाल्याने उडाला भडका, रुग्णांसह नातेवाईकांमध्ये घबराट

शिंदे गटाचे आमदार अमोल खताळ यांना हायकोर्टाचा दणका; चुकीच्या प्रतिज्ञापत्र प्रकरणी खटला चालणार, आमदारकी धोक्यात

इराण-इस्रायल संघर्षाचा जळगावच्या शेतकऱ्यांना फटका, केळीचे दर कोसळले

Israel-Iran War – अर्थव्यवस्थेचे प्रचंड नुकसान; ट्रम्प युद्धातून अंग काढून घेण्याच्या तयारीत

खरातचे धागेदोरे बड्या नेत्यांपर्यंत; त्याला संपवायचं, तर व्ही.के. सिंहला वाचवायचं अशी चर्चा! रोहित पवारांची खळबळजनक पोस्ट