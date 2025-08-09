इडली विक्रेत्याची मुजोरी; मराठीबद्दल अपशब्द, मनसेने दिला चोप

सामना ऑनलाईन
|

कल्याणमध्ये पुन्हा एकदा मराठी-अमराठी वादाची ठिणगी पडली आहे. रॉयल स्टार इडलीवाला या हॉटेलच्या बाहेर मनसे कार्यकर्त्यांनी एका परप्रांतीय इडली विक्रेत्याला मराठी माणसाबद्दल अपशब्द वापरल्याने मारहाण केली. कल्याण पूर्वेतील दुर्गा माता मंदिर परिसरात ही घटना घडली.

मराठी माणसांबाबत अपशब्द वापरल्याचे रेकॉर्डिंग सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर मनसेनेचे कल्याण पूर्व येथल पदाधिकारी अंकुश राजपूत आणि इतर कार्यकर्ते संतापले. त्यांनी तत्काळ हॉटेलवर धडक देत इडली विक्रेत्याला चोप दिला. चोप बसल्यानंतर इडली विक्रेत्याने सार्वजनिकरीत्या हात जोडून माफी मागितली. या प्रकारामुळे कल्याणमध्ये काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. घटनेची माहिती मिळताच कोळसेवाडी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. सर्वजण गुण्यागोविंदाने राहत असताना काही मराठीद्वेष्टे मुद्दामहून वाद घालत असल्याचे रहिवाशांनी सांगितले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या नशिबी ‘च’ चिखलाचा; तलासरीतील बेंडगपाड्यात शैक्षणिक विकासाचा फक्त ‘भुसा’च

राजस्थानमधील दरोडेखोरांचा महाराष्ट्रात धुमाकूळ; गुन्हे शाखा घटक 1 ने मुसक्या आवळल्या

सरकारचे पाप; किल्ले रायगडाच्या पायरी मार्गावरील संरक्षक भिंत ‘धारातीर्थी’, बांधकाम खात्याच्या कामाची पोलखोल

ठाण्याच्या शास्त्रीनगरात क्लस्टर घोटाळा; बिल्डरने रहिवाशांच्या खोट्या सह्या, बनावट कागदपत्रे पालिकेला दिली

मिंधे गटाच्या कल्याण ग्रामीण तालुकाप्रमुखाला महिलेने चोपले; नेवाळीतील घटना

ठाण्यात वाहतूककोंडी, प्रदूषण वाढले.. चालायला फुटपाथ नाहीत; नियम बदलले आहेत काय? माजी न्यायमूर्तींनी शिंदेसमोरच काढले समस्यांचे वाभाडे

देशाची तीनही दलं आणखी पॉवरफुल होणार, 67 हजार कोटींच्या संरक्षण करारांना मंजुरी

एका दुर्घटनेवरून एअर इंडियाची बदनामी करू नका, सर्वोच्च न्यायालयाची कडक टिप्पणी

मस्तच! प्रत्येक प्रश्नांना तज्ञांप्रमाणे उत्तर मिळणार, ओपनएआयचे ‘चॅट जीपीटी- 5’