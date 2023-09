Manipur Violence – हिंसाचाराची धग मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचली, जमावाचा वडिलोपार्जित घरावर हल्ल्याचा प्रयत्न

गेल्या चार ते पाच महिन्यांपासून धगधगत असलेल्या मणिपूरमध्ये तीन दिवसांपासून पुन्हा हिंसाचार उफाळून आला आहे. मैतेई समाजाच्या दोन बेपत्ता विद्यार्थ्यांचा मृतदेह सापडल्यानंतर ईशान्येकडील या राज्याची परिस्थिती पुन्हा बिघडली. या हिंसाचाराची याची धग आता मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह (Chief Minister N Biren Singh) यांच्यापर्यंत पोहोचली आहे. संतप्त जमावाने मुख्यमंत्र्यांच्या राजधानी इम्फाळमधील वडिलोपार्जित घरावर हल्ल्याचा प्रयत्न केला.

गुरुवारी रात्री मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह यांच्या इम्फाळमधील लुवांगसांगबाग परिसरातील वडिलोपार्जित घरावर दोन बाजुने जमाव चालून आला. मात्र पोलिसांनी त्याला 100 ते 150 मीटर अंतरावरच रोखले. यावेळी संतप्त जमाव आणि सुरक्षा दलाच्या जवानांमध्ये चकमक उडाली. पोलिसांनी जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी हवेत गोळीबार केला, तसेच अश्रुधुराचे नळकांडे फोडले. जमावाच्या या हल्ल्याच्या प्रयत्नानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या घराची सुरक्षा आणखी कडक करण्यात आली आहे.

Mob gathers outside Manipur CM N Biren Singh’s private residence in Imphal to stage a protest, dispersed by security forces @NewIndianXpress @TheMornStandard @santwana99 @Shahid_Faridi_ pic.twitter.com/uU1om1xZV6

— Prasanta Mazumdar (@prasmaz_tnie) September 28, 2023