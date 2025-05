VIDEO छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसवर मॉकड्रीलचा सराव

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 7 मे रोजी सर्व राज्यांना ब्लॅकआऊट आणि मॉकड्रीलचे निर्देश दिले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस स्थानकावर आज पोलिसांकडून मॉकड्रिलचा सराव करण्यात येत आहे. RPF चे पथक, स्निफर डॉगसोबत हा मॉकड्रिल करण्यात आला.

#WATCH | Mumbai, Maharashtra | A mock drill rehearsal underway at the Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT) by the Central Railway.

The RPF team, with sniffer dogs and other gadgets and equipment, is conducting the rehearsal. pic.twitter.com/Mq1nrR7gNW

— ANI (@ANI) May 6, 2025