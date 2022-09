टी-20 वर्ल्डकपमधून डावललेल्या गोलंदाजाची कमाल, काउंटीमध्ये पदार्पणाच्या लढतीत घेतले पाच बळी

ऑस्ट्रेलियामध्ये पुढील महिन्यापासून सुरू होणाऱ्या टी-20 वर्ल्डकपसाठी सोमवारी टीम इंडियाच्या 15 सदस्यीय खेळाडूंची घोषणा झाली. नुकत्याच झालेल्या आशिया चषकातील खराब कामगिरीनंतर संघात काही बदल होतील अशी आशा होती. परंतु जवळपास आशिया चषकात खेळवण्यात आलेला संघच वर्ल्डकपसाठी निवडण्यात आला आहे.

रोहित शर्माच्या खांद्यावर नेतृत्वाची धुरा असून वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह आणि हर्षल पटेल यांचे संघात पुनरागमन झाले आहे. मात्र वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराजला संघात स्थान मिळाले नाही. परंतु टीम इंडियाची घोषणा झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी त्याने आपल्या दमदार कामगिरीने निवड समिताला चोख उत्तर दिले आहे.

मोहम्मद सिराज सध्या इंग्लंडमध्ये असून आज त्याने काउंटी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. वारविकशायरकडून खेळताना त्याने दमदार खेळत दाखवत एजबेस्टन मैदानावर समरसेटविरुद्ध झालेल्या लढतीत पहिल्या डावात पाच बळी मिळवले. सिराजने इमाम उल हक, जॉर्ज बार्टलेट, जेम्स रेव, लुईस ग्रेगरी आणि जोश डेवी या खेळाडूंना बाद केले. सिराजच्या बळींच्या ‘पंच’मुळे समरसेटचा संघ 219 धावांमध्ये बाद झाला.

Mohammed Siraj finishes with figures of 24-6-82-5 as Warwickshire bowl Somerset out for 219. #LVCountyChamp pic.twitter.com/jneZp5ZcDj

— LV= Insurance County Championship (@CountyChamp) September 13, 2022