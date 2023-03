ब्रिटीश राजवटीपूर्वी देशात 70 टक्के लोकसंख्या साक्षर होती; बेरोजगारी नव्हती, मोहन भागवत यांचा दावा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी रविवारी सांगितले की, ब्रिटिश राजवटीपूर्वी हिंदुस्थानातील 70 टक्के लोकसंख्या साक्षर होती. भागवत पुढे म्हणाले की, देशात त्यावेळी बेरोजगारीचा प्रश्नच नव्हता.

इंद्री-कर्नाल रोडवरील मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या उद्घाटनानंतर एका मेळाव्याला संबोधित करताना सरसंघचालकांचं हे विधान समोर आलं आहे.

‘ब्रिटिश राजवटीपूर्वी, आपल्या देशातील 70 टक्के लोकसंख्या शिक्षित होती आणि बेरोजगारी नव्हती. तर इंग्लंडमध्ये फक्त 17 टक्के लोक शिकलेले होते’, मोहन भागवत म्हणाले.

‘ब्रिटिशांनी त्यांचे शैक्षणिक मॉडेल हिंदुस्थानात लागू केले आणि आमचे मॉडेल त्यांच्या देशात लागू केले. अशा प्रकारे ते 70 टक्के साक्षर झाले, आणि आम्ही 17 टक्के शिक्षित झालो’, असे सरसंघचालक म्हणाले.

