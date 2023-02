दीड लाखांची चप्पल आणि 80 हजारांची जीन्स, महाठग सुकेशच्या कोठडीत पोलिसांचा छापा

मनिलॉण्ड्रिंग आणि कलाकारांची फसवणूक करणारा महाठग सुकेश चंद्रशेखर कोठडीत पोलिसांनी छापा टाकला आहे. या दरम्यान अधिकाऱ्यांना त्याच्याकडे महागड्या गोष्टी सापडल्या. कोठडीचे सीसीटिव्ही फुटेज आता समोर आले असून सुकेश त्यात रडताना दिसत आहे.

छापेमारीचा एक व्हिडीओ समोर आला आहे. हा व्हिडीओ मंडोली कारागृहातील सुकेशच्या कोठडीतील असल्याचा बोलले जात आहे. व्हिडीओमध्ये सुकेशच्या कोठडीत अधिकारी झाडाझडती घेत असताना दिसत आहेत. या छाप्या दरम्यान सुकेशच्या कोठडीत 1.5 लाखाची ब्रॅण्डेड चप्पल मिळाली आहे. याचबरोबर 80 हजार रुपयांची जीन्सही मिळाली आहे.

सुकेश चंद्रशेखर याला 200 कोटींची फसवणूक केल्या प्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी अटक केली होती. आधी त्याला तिहारच्या कारागृहात ठेवले होते मात्र त्यानंतर त्याला मंडोली कारागृहात हलविण्यात आले. 16 फेब्रुवारीला अंमलबजावणी संचालनालयाने एका नवीन प्रकरणात अटक केली होती. ही अटक रेलिगेयर एंटरप्रायजेज लिमिटेडचे पूर्व माजी प्रवर्तक मालविंदर सिंह यांची पत्नी अदिती सिंह यांची फसवणूक केल्याच्या आरोपावरुन केली आहे. सुकेशने तिची 3.5 कोटींची फसवणूक केली आहे.

#WATCH | Luxury items found in conman Sukesh Chandrasekhar’s jail cell. CCTV visuals from Mandoli jail shared by sources show Sukesh after raids caught items in his jail cell.

(Source: Mandoli Jail Administration) pic.twitter.com/Fr77ZAsGbF

— ANI (@ANI) February 23, 2023