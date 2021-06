मॉन्सून केरळमध्ये दाखल, हवामान खात्याने दिली आनंदाची बातमी

पावसाचं केरळमध्ये आगमन झालं आहे. हवामान खात्याने एका ट्विटद्वारे याची माहिती दिली. खासगी हवामान संस्था असलेल्या स्कायमेटने 31 मे रोजीच हंगामी पावसाचे केरळमध्ये आगमन झाल्याचे जाहीर केले होते. हवामान खात्याने मात्र हंगामी पावसाचे आगमन हे 3 जूनच्या आसपास होईल असं ठामपणे सांगितलं होतं.

SOUTHWEST MONSOON HAS SET IN OVER SOUTHERN PARTS OF KERALA TODAY, THE 03RD JUNE, 2021. DETAILS IN THE PRESS RELEASE TO BE ISSUED SOON@rajeevan61

