देशभरात पावसाचा कहर: पंजाबमध्ये 29 मृत्यू, 12 जिल्ह्यांत पूर; हिमाचलमध्ये भूस्खलन

सामना ऑनलाईन
|

हवामान विभागाने (IMD) देशभरात मुसळधार पावसामुळे आलेल्या पूर, भूस्खलन आणि वादळी वाऱ्यांसाठी काही राज्यात रेड अलर्ट जारी केला आहे. पंजाबमधील १२ जिल्ह्यांत पूरस्थिती असून, २९ लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

हिमाचल प्रदेशात ऑगस्ट महिन्यात ६८ टक्क्यांहून अधिक पाऊस पडला असून, १९४९ नंतरचा सर्वाधिक रेकॉर्ड मोडला गेला. दिल्लीत यमुना नदीचे पाणी वाढले आहे. उत्तराखंडात शाळा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत, तर राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि केरळमध्येही जोरदार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.

मुसळधार पावसामुळे उत्तर हिंदुस्थानात प्रचंड नुकसान झाले आहे. पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-काश्मीर, हरियाणा आणि दिल्ली येथे पूर आणि भूस्खलनाचा सामना करावा लागत आहे. पंजाबमध्ये १,३१२ गावे प्रभावित झाली असून, २.५६ लाख लोकांना याचा फटका बसला आहे. हिमाचलमध्ये १,२७७ रस्ते बंद पडले आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

ठोस पावले उचला, अन्यथा अवमान कारवाई करु; मराठा आरक्षणावरुन हायकोर्टाचा सरकारला अल्टीमेटम

Manoj Jarange Hunger Strike – ‘तुमच्या ताकदीवर आपण जिंकलो’, मनोज जरांगे यांनी पाचव्या दिवशी सोडलं उपोषण

अफगाणिस्तानातील भूकंपातील मृतांची संख्या 1400 वर पोहोचली, तालिबानने जगभरातून मागितली मदत

KCR यांनी स्वत:च्या मुलीचीच पक्षातून केली हकालपट्टी! नक्की कारण काय?

मराठवाड्यात वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाचा इशारा, कोकणातही लागणार पावसाची हजेरी

कोर्टाच्या आदेशानंतर पोलिसांनी CSMT स्थानकावरून मराठा आंदोलकांना हटवले; पोलीस, जीआरपी, एमएसएफ दाखल

मुंबई पोलिसांकडून मनोज जरांगेंना आझाद मैदान लवकरात लवकर रिकामे करण्याची नोटीस

या आठवड्यातही जोरदार पावसाची शक्यता, मुंबईला यलो तर ठाणे आणि पालघरला ऑरेंज अलर्ट

राज्य अस्थिर व्हावे, फडणवीस अडचणीत यावे यासाठी मंत्रिमंडळातील काही शक्ती पडद्याआडून काम करताहेत! संजय राऊत यांचा खळबळजनक दावा