अमेरिकेत मंदी आली आहे का? Moodys चा महत्त्वाचा दावा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफने जागतिक व्यापार युद्धाला सुरुवात केली आहे. ट्रम्प यांनी देशाचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी एक पर्याय म्हणून टॅरिफ लागू केले असले तरी, त्यांचे प्रतिकूल परिणामही दिसून येत आहेत. अनेक अर्थतज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की अमेरिका मंदीच्या उंबरठ्यावर आहे. आता, मूडीजने याबाबत एक मोठा इशारा दिला आहे. मूडीज अॅनालिटिक्सने म्हटले आहे की, अमेरिकेत मंदी येईल की नाही हे फक्त दोन राज्ये ठरवू शकतात. मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ मार्क झांडी यांनी म्हटले आहे की, अमेरिकेत मंदी येईल की नाही हे ठरवण्यात न्यू यॉर्क आणि कॅलिफोर्निया महत्त्वाची भूमिका बजावतील.
मूडीज अॅनालिटिक्सचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ मार्क झांडी यांच्या मते, न्यू यॉर्क आणि कॅलिफोर्निया ही स्थिर अमेरिकन अर्थव्यवस्था आणि पूर्ण विकसित मंदी यांच्यातील अंतिम रेषा ठरू शकतात. झांडी अनेक महिन्यांपासून इशारा देत आहेत की, अमेरिका मंदीच्या उंबरठ्यावर आहे. ते म्हणाले की, अमेरिकेच्या दोन सर्वात मोठ्या सार्वजनिक अर्थव्यवस्थांचे आर्थिक संतुलन बिघडू शकते. मार्क झांडी यांनी सांगितले की, न्यू यॉर्क आणि कॅलिफोर्निया दोन्ही सध्या एका अटीतटीच्या लढाईत गुंतले आहेत. त्यांच्या वाढीत अनेक अडचणी येत आहेत, त्यामुळे या दोन राज्यांकडे लक्ष ठेवावे लागणार आहे. झांडी यांच्या विश्लेषणानुसार, दोन्हीही राज्ये मंदीच्या सावटाखाली नसले तरी इतर राज्यांनी मंदीत प्रवेश केला आहे.
दोन्ही राज्ये जागतिकीकरण आणि मुक्त व्यापारावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. त्यांना सध्या टॅरिफ आणि स्थलांतर धोरणांसह जागतिकीकरणाच्या व्यापक प्रवृत्तीसह संरचनात्मक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. बिझनेस इनसाइडरला दिलेल्या मुलाखतीत, झांडी म्हणाले की दोन्ही राज्ये ट्रम्पच्या उच्च शुल्क आणि अत्यंत प्रतिबंधात्मक स्थलांतर धोरणांमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांना तोंड देत असताना, त्यांना एआय गुंतवणूक आणि वाढत्या शेअर बाजारांचा देखील फायदा होत आहे.
झांडी यांच्या मते, कॅलिफोर्नियातील तंत्रज्ञान क्षेत्र नोकरी क्षेत्रासाठी संभाव्य धोका निर्माण करू शकते. आरोग्यसेवा आणि शिक्षण यासारख्या इतर क्षेत्रे काही प्रमाणात ही कमतरता भरून काढत आहेत. मूडीजच्या अर्थशास्त्रज्ञांनी ऑगस्टमध्ये म्हटले होते की अमेरिका मंदीच्या उंबरठ्यावर आहे आणि सप्टेंबरपर्यंत परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. आता, सर्वांच्या नजरा न्यू यॉर्क आणि कॅलिफोर्नियावर आहेत.
मार्क झांडी म्हणतात की, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या टॅरिफ वॉरचा व्यापक परिणाम झाला आहे. काही अमेरिकन आयातीच्या वाढत्या किमतींमुळे सप्टेंबरमध्ये किरकोळ महागाई उच्च राहिली. अमेरिकेच्या कामगार विभागाने जाहीर केलेल्या अलीकडील महागाईच्या आकडेवारीनुसार, सप्टेंबरमध्ये ग्राहकांच्या किमती गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३% वाढल्या, ज्या अपेक्षेपेक्षा कमी होत्या, परंतु मागील ऑगस्टमध्ये झालेल्या २.९% वाढीपेक्षा जास्त होत्या. त्यामुळे आता जगाचे लक्ष या दोन राज्यांकडे राहणार आहे.