मोरॅटोरियम सुविधा 2 वर्षांपर्यंत सुरू राहू शकते, केंद्राची सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती

कर्जधारकांना मोरॅटोरियम म्हणजेच कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्याचा अधिकाराची सुविधा पुढील 2 वर्षांपर्यंत मिळू शकते असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सांगितले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ही माहिती न्यायालयाला दिली. या प्रकरणासंदर्भातील पुढील सुनावणी बुधवारी होणार आहे.

Supreme Court says that they will hear the matter and all the parties tomorrow after Union of India, through the Solicitor General, filed its reply in the moratorium issue. https://t.co/tLKmUkwxZt

— ANI (@ANI) September 1, 2020