युट्युबपेक्षा एक्सवरच्या कंटेटवर मिळणार जास्त पैसे, एलन मस्कने दिले संकेत

कंटेंट क्रिएटर्ससाठी मोठी खुशखबर समोर आली आहे. एलन मस्क यांनी संकेत दिला आहे की त्यांची कंपनी एक्स वरील कंटेंट क्रिएटर्सवर मोठ्या प्रमाणात मोबदल्याची “पाऊसधारा” करणार आहे. याचा अर्थ असा की मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म एक्स वर कंटेंट तयार करणाऱ्यांना लवकरच YouTube पेक्षा जास्त पैसे देण्याचा विचार चालू आहे. क्रिएटर्सना अधिक पैसे देण्याची मागणी करणाऱ्या एका पोस्टला उत्तर देताना मस्क यांनी तसे संकेत दिले आहेत.
एलन मस्क यांनी एक्सचे प्रॉडक्ट हेड निकिता बियर यांना टॅग करत लिहिले, “ओके, करूया… पण सिस्टिमशी छेडछाड सहन केली जाणार नाही.” यावर निकिता बियर यांनी उत्तर दिले की या संदर्भात काम सुरू आहे आणि 99 टक्के फसवणूक रोखण्यासाठी प्रभावी पद्धत आमच्याकडे असल्याचा दावा त्यांनी केला.
दरम्यान, निक शर्ली यांनी एक्स वर पोस्ट करत सांगितले की ते महिन्यांपासून मित्रांना एक्स वर पोस्ट करण्यास सांगत होते; मात्र आर्थिक परताव्याच्या दृष्टीने इतर प्लॅटफॉर्मवर त्यांचा वेळ अधिक फायदेशीर ठरतो, म्हणून त्यांनी प्रयत्न केला नाही. अनेक युजर या चर्चेत सहभागी झाले आणि काहींनी याला गेमचेंजर निर्णय म्हटले.
एलन मस्क यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे की जेव्हा डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स मूळ (ओरिजनल) कंटेंट आणि एआय निर्मित कंटेंट यांच्या स्पर्धेत क्रिएटर्स टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे कंटेंट निर्मात्यांसाठी जास्त पैसे कमावण्याचा आणखी एक पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो. सध्या किती व्ह्यूजवर किती पैसे दिले जातील याबाबत तपशील जाहीर करण्यात आलेला नाही; मात्र लवकरच याबाबतची माहिती समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.