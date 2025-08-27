गणेश चतुर्थीच्या पार्श्वभुमीवर मुंबईत 14 हजार पोलीस कर्मचारी तैनात, जागोजागी कडक बंदोबस्त

सामना ऑनलाईन
|

संपूर्ण राज्यात गणेशोत्सवाचा उत्साह आहे. त्या पार्श्वभुमीवर मुंबईत कडक पोलीस बंदोबस्त करण्यात आला आहे. मुंबईत 14 हजारहून अधिक पोलीस तैनात असून जागोजागी चोख बंदोबस्त करण्यात आला आहे.

मुंबई पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार मुंबईत 36 पोलीस उपायुक्त, 51 सहाय्यक पोलीस आयुक्त
2637, पोलीस अधिकारी 14 हजार 430 पोलीस कर्मचारी तैनात असल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे.

आरपीएफ प्लाटून, एसआरपीएफ प्लाटून, क्यूआरटी, रायट कंट्रोल युनिट, डेल्टा, कॉम्बॅट व होमगार्ड पथके व इतर महत्वाच्या ठिकाणी अशा चोख पोलीस बंदोबस्ताचे आयोजन करण्यात आले आहे.

नागरिकांनी गर्दीच्या ठिकाणी पोलीस अधिकाऱ्यांना मदत करावी, अनोळखी वस्तू आढळल्यास तातडीने पोलिसांना कळवावे व आपत्कालीन परिस्थितीत हेल्पलाईन क्रमांक 100, 112 आणि 103 वर संपर्क साधावा असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

माझे 13 ठिकाणे कुठे आहेत? किमान मला तरी सांगा आणि ताबा मिळवून द्या; ईडीच्या छाप्यावर सौरभ भारद्वाज यांची उपहासात्मक टीका

मतदारांना यादीतून वगळणे दहशतवादापेक्षाही धोकादायक, मतचोरीवरून एम.के. स्टॅलिन यांची भाजपवर टीका

हिंदुस्थान-अमेरिका दरम्यान लवकरच मुक्त व्यापार करार होणार, माजी परराष्ट्र सचिवांचे वक्तव्य

उद्धव ठाकरे राज ठाकरे यांच्या निवासस्थानी, बाप्पाचे घेतले दर्शन

महाराष्ट्रात आणि हरयाणात निवडणूक कशी चोरली हे पुराव्यानिशी दाखवणार, राहुल गांधी यांची घोषणा

कर्नाटक विधानसभेत संघाची प्रार्थना म्हटल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री शिवकुमारांनी मागितली माफी, प्रार्थना म्हणण्याचे दिले स्पष्टीकरण

निवडणूक आयोग गुजरातमधल्या त्या अज्ञात राजकीय पक्षांची चौकशी करणार का? राहुल गांधी यांचा सवाल

निवडणुकीत खर्च केले लाखो रुपये पण ऑडिटमध्ये दाखवले हजारो कोटी, गुजरातमधल्या राजकीय पक्षांचे गौडबंगाल

R Ashwin Retirement – चेन्नई सुपरकिंग्ज सोबतच्या वादानंतर आर अश्विनने IPL मधून घेतली तडकाफडकी निवृत्ती