देशात आढळले कोरोनाचे तीन लाखहून अधिक रुग्ण, साडेतीन हजारहून अधिक मृत्यू

देशात गेल्या 24 तासांत तीन लाखहून अधिक रुग्ण आढळले आहेत. दिलासादायक म्हणजे गेल्या काही काही दिवसांत चार लाखहून अधिक रुग्ण आढळत होते. त्यात घट होताना दिसत आहे. तसेच गेल्या 24 तासांत साडे तीन हजारहून अधिक रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

गेल्या 24 तासांत देशात 3 लाख 29 हजार 942 रुग्ण आढळले आहेत. त्यामुळे देशातील एकूण रुग्णांची संख्या 2 कोटी 29 लाख 92 हजार 517 वर पोहोचली आहे. गेल्या 24 तासांत 3 लाख 56 हजार 82 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. गेल्या 24 तासांत 3 हजार 876 रुग्णांचा मृत्यू झाला त्यामुळे एकूण मृतांचा आकडा 2 लाख 49 हजार 992 वर पोहोचला आहे. सध्या देशात 37 लाख 15 हजार 221 सक्रिय रुग्ण असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

India reports 3,29,942 new #COVID19 cases, 3,56,082 discharges and 3,876 deaths in the last 24 hours, as per Union Health Ministry

Total cases: 2,29,92,517

Total discharges: 1,90,27,304

Death toll: 2,49,992

Active cases: 37,15,221

Total vaccination: 17,27,10,066 pic.twitter.com/tYoQlB5hQx

