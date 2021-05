Corona outbreak – एकाच दिवसात आढळले चार लाखहून अधिक रुग्ण, साडेतीन हजारहून अधिक मृत्यू

आज देशात कोरोनाचे सर्वत रेकॉर्ड्स तुटले आहेत. गेल्या 24 तासांत देशात तब्बल 4 लाखहून अधिक रुग्ण आढळले आहेत. त्यामुळे एकूण रुग्णांची संख्या दोन कोटींच्या जवळपास पोहोचली आहे. तसेच गेल्या 24 तासात साडेतीन हजारहून अधिक रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

गेल्या 24 तासात देशात 4 लाख 1 हजार 993 रुग्ण आढळले आहेत. त्यामुळे देशातील एकूण रुग्णसंख्या 1 कोटी 91 लाख 64 हजार 969 वर गेली आहे. गेल्या 24 तासांत हजार 523 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे एकूण मृतांचा आकडा 2 लाख 11 हजार 853 वर पोहोचला आहे. सध्या देशात 32 लाख 68 हजार 710 सक्रिय रुग्ण असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. गुरूवारी देशात 3 लाख 86 हजार 452 रुग्ण आढळले होते. जगातील एकूण 40 टक्के रुग्णसंख्या एकट्या हिंदुस्थानात आहे. देशात आतापर्यंत 15 कोटी 49 लाख 89 हजार 635 कोरोना लस देण्यात आल्या आहेत.

India reports 4,01,993 new #COVID19 cases, 3523 deaths and 2,99,988 discharges in the last 24 hours, as per Union Health Ministry

Total cases: 1,91,64,969

Total recoveries: 1,56,84,406

Death toll: 2,11,853

Active cases: 32,68,710

Total vaccination: 15,49,89,635 pic.twitter.com/S56SPyLZtq

