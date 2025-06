म्हणून मिंध्यांनी सूरतमार्गे गुवाहाटीत जाऊन वॉशिंगमशीनमध्ये उडी मारली, आदित्य ठाकरे यांचा जोरदार टोला

मुंबई पुणे महामार्गावर 6 लाख 20 हजार गाड्यांकडून चुकीच्या पद्धतीने दंड आकारला गेला आहे असे वृत्त समोर आले आहे. यावरून म्हणून मिंध्यांनी सूरतमार्गे गुवाहाटीत जाऊन वॉशिंगमशीनमध्ये उडी मारली, असा जोरदार टोला शिवसेना (उद्धव बाळसाहेब ठाकरे) पक्षाचे, नेते, युवासेनाप्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी लगावला आहे.

एक्सवर पोस्ट करून आदित्य ठाकरे म्हणाले की, मुंबई पुणे महामार्गावर सहा लाख 20 हजार गाड्यांकडून चुकीच्या पद्धतीने दंड आकारला गेला आहे. हे पैसे परत करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. गेल्या 10 वर्षात रस्ते विकास महामंडळ कुणाकडे आहे? भ्रष्टनाथ मिंधे यांच्याकडे. आता तुम्हाला कळालं असेल सुरतमार्गे गुवाहाटीला जाऊन मिंधेंनी वॉशिंग मशीनमध्ये उडी का मारली ते असेही आदित्य ठाकरे म्हणाले.

“Over 6.2 lakh cars wrongly fined on Mumbai- Pune Expressway.”

Refunds are being considered apparently.

Guess who has been in charge directly for 10 years and indirectly now for @MSRDCLtd – BHRASHTANATH Mindhe.

Now you can add up why he had to run away to Surat and Guwahati… pic.twitter.com/TLz9CeegkF

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) June 29, 2025