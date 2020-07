गेल्या 24 तासात राज्यात आढळले कोरोनाचे साडे सहा हजार रुग्ण, 151 रुग्णांचा मृत्यू

महाराष्ट्रात गेल्या 24 तासात कोरोनाचे 6 हजार 555 रुग्ण आढळले आहेत. तसेच 151 कोरोना रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

राज्यात गेल्या 24 तासात कोरोनाचे 6 हजार 555 रुग्ण आढळले आहेत. त्यामुळे राज्यातील एकूण कोरोना रुग्णांची संख्या 2 लाख 6 हजार 619 वर गेली आहे. तसेच गेल्या 24 तासात 151 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. आज 3 हजार 658 रुग्णांना डिस्ज्चार्ज देण्यात आला आहे. राज्यात 86 हजार 40 ऍक्टिव्ह रुग्ण आहेत. 6 लाख 4 हजार 46३ लोकांना होम क्वारंटाईन करण्यात आले असून 46 हजार जणांना संस्थात्मक क्वारंटाईन करण्यात आले आहे. राज्यात आतापर्यंत एक लाख 11 हजार 740 रुग्ण बरे झाले आहेत.

Maharashtra reported 6,555 new COVID-19 cases and 151 deaths today, taking total number of cases to 2,06,619 and death toll to 8,822. Number of active cases stands at 86,040: State Health Department pic.twitter.com/3qrpHE8UfY

