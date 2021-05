कोरोनाचा प्रादुर्भाव होतोय कमी, 24 तासांत आढळले तीन लाखहून अधिक रुग्ण

देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होताना दिसत आहे. गेल्या 24 तासांत देशात तीन लाखहून अधिक रुग्ण आढळले आहेत. तसेच चार हजार रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

India reports 3,43,144 new #COVID19 cases, 3,44,776 discharges and 4,000 deaths in the last 24 hours, as per Union Health Ministry

Total cases: 2,40,46,809

Total discharges: 2,00,79,599

Death toll: 2,62,317

Active cases: 37,04,893

Total vaccination: 17,92,98,584 pic.twitter.com/rLz1Fvz1Oa

