देशात कोरोनाचे रुप रौद्र, 24 तासात आढळले अडीच लाखहून अधिक रुग्ण

देशात कोरोनाचे रुप दिवसेंदिवस रौद्र होत आहे. गेल्या 24 तासांत अडीच लाखहून अधिक रुग्ण आढळले आहेत. तर दीड हजार रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. दररोज कोरोना रुग्णांचा आकडा हा लाखांच्या घरात जात आहे.

India reports 2,61,500 new #COVID19 cases, 1,501 fatalities and 1,38,423 discharges in the last 24 hours, as per Union Health Ministry

Total cases: 1,47,88,109

Active cases: 18,01,316

Total recoveries: 1,28,09,643

Death toll: 1,77,150

Total vaccination: 12,26,22,590 pic.twitter.com/poAunmqGzW

— ANI (@ANI) April 18, 2021