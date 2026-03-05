तुम्हीही सकाळी उठताच मोबाईल पाहता? मग तुम्हालाही येऊ शकतो डिजिटल स्ट्रेस

हल्लीच्या सोशल मीडियाच्या युगात लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच मोबाईलचं व्यसन जडलं आहे. सकाळी उठताच सर्वप्रथम मोबाईल हातात घेतला जातो. मात्र या सवयींबाबत तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे. सकाळी उठताच मोबाईल पाहण्याची ही सवय तुमचे आरोग्य बिघडवत आहे. याचा थेट परिणाम हार्मोनच्या पातळीपासून मेंदूपर्यंत सर्व गोष्टींवर होतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
दिल्लीतील जीबी पंत हॉस्पिटलमधील न्यूरोसर्जरी विभागाचे माजी एचओडी डॉ. दलजीत सिंग सांगितले की, सकाळ हा मेंदूसाठी खूप महत्त्वाचा काळ आहे आणि तुम्ही काही निरोगी क्रियाकलापांमध्ये सहभागी व्हावे. जर आपण जागे होताच आपल्या मोबाईल स्क्रीनकडे सतत पाहत राहिलो, सोशल मीडियावर स्क्रोल करत राहिलो तर मेंदूवर अचानक दबाव येतो.
सकाळी उठताच मोबाईल पाहिला तर मेंदूवर विविध माहितीचा ताण येतो. सोशल मीडियावर अनेकदा चिंताजनक मेसेज असतात. काही बातम्या चिंता निर्माण करणाऱ्या असतात. यामुळे शरीरातील कॉर्टिसोल हार्मोनची पातळी वाढते, ज्यामुळे सकाळी उठताच मानसिक ताण येतो. हा ताण डिजिटल तणावामुळे येतो, म्हणूनच त्याला डिजिटल तणाव म्हणतात.
जास्त फोन वापरल्याने लोकांच्या डोळ्यांवर परिणाम होत आहे. यामुळे डोकेदुखीपासून ते कपाळ दुखणे, डोळ्यांतून पाणी येणे आणि डोळे दुखणे यासारख्या समस्या निर्माण होतात. फोनचा झोपेवरही मोठा परिणाम होत आहे. लोक रात्रभर फोन वापरतात आणि त्यामुळे झोपेचा अभाव निर्माण होतो, असे डॉ. सिंग म्हणाले.
ही सवय सोडवण्यासाठी सकाळी उठल्यानंतर किमान 15 ते 20 मिनिटे तुमचा मोबाईल फोन वापरणे टाळा. जर कोणी फोन केला तर फोन उचला, पण सकाळी सोशल मीडिया वापरणे टाळा. त्याऐवजी, हलके स्ट्रेचिंग आणि पाणी पिणे यासारख्या सवयी लावा. यामुळे दिवसाची सुरुवात चांगली होण्यास मदत होते, असे डॉ. सिंग यांनी पुढे नमूद केले.