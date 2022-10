झिम्बाब्वेचा संघ जिंकला आणि मिस्टर बीन चर्चेत आला

आयसीसी टी-20 विश्वचषक 2022मध्ये पाकिस्तान विरुद्ध झिम्बाब्वे असा रोमहर्षक सामना पाहायला मिळाला. पाकिस्तानच्या संघाला झिम्बाब्वेकडून एका धावेने हार पत्करावी लागली. पण गंमत म्हणजे या सामन्यानंतर रोवन अटिकसन या अभिनेत्याने प्रसिद्ध केलेली मिस्टर बीन ही व्यक्तिरेखा चर्चेत आली आहे.

या सामन्यात झिम्बाब्वेने पहिली फलंदाजी करत 8 विकेटच्या बदल्यात 130 धावा केल्या आणि पाकिस्तानला 20 षटकांनंतर 8 विकेट्सच्या बदल्यात 129 धावांवर रोखलं. झिम्बाब्वेकडून हार पत्करल्यानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंची खिल्ली उडवण्यात येत आहे. त्याचा एक संदर्भ मिस्टर बीन या व्यक्तिरेखेशी अप्रत्यक्षपणे जोडला गेला आहे. त्यामुळे झिम्बाब्वेच्या विजयानंतर मिस्टर बीन चर्चेत आला आहे.

वास्तविक या वादाची सुरुवात झाली ती 2016मध्ये. झिम्बाब्वेच्या हरारे येथील एका कृषीक्षेत्राशी संबंधित कार्यक्रमात पाकिस्तानने एका कलाकाराला नकली मिस्टर बीन बनवून पाठवलं होतं. तेव्हापासून झिम्बाब्वेचे चाहते पाकिस्तानवर नाराज होते आणि त्यांची खिल्ली उडवण्याची संधी शोधत होते. त्यात भर पडली ती पाकिस्तान आणि झिम्बाब्वे सामन्याची.

Zimbabwe beat Pakistan 🙌🏽

And do not call this an upset. It’d be disrespectful to @ZimCricketv who’ve played so well and deserve all the respect and praise. Pic unrelated 😛 #PAKvZIM #T20WorldCup pic.twitter.com/RDxKasz05p

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) October 27, 2022