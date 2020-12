आयसीसीच्या दशकातील संघांमध्ये हिंदुस्थानी खेळाडूंचा दबदबा, कोहली व धोनी कर्णधारपदी

आयसीसीने दशकातील एकदिवसीय, टी-20 आणि कसोटी संघाची आज घोषणा केली असून या संघात टीम इंडियाचा दबदबा दिसून येत आहे. तिन्ही संघाचे कर्णधार हे हिंदुस्थानी आहे. एकदिवसीय आणि टी-20 संघाचे कर्णधारपद महेंद्रसिंह धोनीकडे दिले आहे तर कसोटी संघाचे नेतृत्व विराट कोहलीकडे दिले आहे.

आयसीसीने निवडलेल्या टी-20 संघात हिंदुस्थानचा रोहित शर्मा, विराट कोहली, एमएस धोनी व जसप्रीत बुमराह अशा चार खेळाडूंची वर्णी लागली आहे. तर कसोटी संघात विराट कोहली, आर अश्विन अशा दोन हिंदुस्थानी खेळाडूंची निवड झाली आहे. एकदिवसीय संघात विराट कोहली, रोहित शर्मा व एमएस धोनी यांना घेण्यात आले आहे.

या संघामध्ये पाकिस्तानचा एकही खेळाडू नाही. त्यामुळे सोशल मीडियावर पाकिस्तानची चांगलीच खिल्ली उडवली जात आहे. पाकिस्तानसाठी ही अत्यंत लाजीरवाणी बाब आहे.

