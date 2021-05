धोनीच्या घरी नवीन पाहुण्याचे आगमन, पत्नी साक्षीने Video शेअर करत दिली खुशखबर

टीम इंडियाचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंह धोनी याच्या घरी नवीन पाहुण्याचे आगमन झाले आहे. धोनीची पत्नी साक्षी हिने सोशल मीडियावर या नवीन पाहुण्याचा व्हिडीओ शेअर केला आहे. हा नवीन पाहुण्या दुसरा तिसरा कोणी नसून एक घोडा आहे.

धोनीच्या घरी आलेल्या नवीन पाहुण्याचे अर्थात घोड्याचे नाव चेतक आहे. साक्षीने चेतकचा व्हिडीओ शेअर करताना एक कॅप्शनही दिले आहे. ‘चेतक, तुझे आमच्या कुटुंबामध्ये स्वागत आहे. जेव्हा तू लिलीला (धोनीची कुत्री) भेटला तेव्हा एखाद्या जेंटलमनसारखा वागलास. आमचे कुटुंब तुझा दिलखुलासपणे स्वीकार करत आहे’, असे कॅप्शन साक्षीने दिले.

दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतलेल्या धोनीचे रांचीमध्ये एक फार्महाऊस असून तो इथे शेतीही करतो. धोनीने ऑर्गेनिक पद्धतीने केलेल्या शेतीची चर्चा जगभरात झाली. येथे उत्पादन घेतलेला भाजीपाला देशासह विदेशाही निर्यात केला जातो. याच फार्महाऊसवर चेतकला ठेवण्यात आले आहे.

गाड्यांची आवड असणारा धोनी आता घोड्याची सवारी करतानाही दिसेल. धोनीने टीम इंडियाचा अष्टपैलू खेळाडू आणि चेन्नई सुपर किंग्जचा खेळाडू रवींद्र जडेजा याच्या पावलावर पाऊल ठेवले आहे. जडेजा यालाही घोड्यांची आवड असून त्याच्या फार्महाऊसवर अनेक घोडे आहेत. आयपीएल स्थगित झाल्यानंतर जडेजाने फार्महाऊसवर जात घोड्यांसोबत फोटोही पोस्ट केला होता.

Back to the place where I feel safe!! #farmhouse #staysafe pic.twitter.com/17l9eNnw0b

— Ravindrasinh jadeja (@imjadeja) May 5, 2021