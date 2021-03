अंबानींच्या घराबाहेर स्फोटकांसह आढळलेल्या गाडीच्या मालकाचा मृतदेह सापडला

रिलायन्स उद्योगाचे सर्वेसर्वा मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया या अलिशान घराशेजारी स्फोटके आणि धमकीचे पत्र असलेली चोरीची स्कॉर्पिओ गाडी सापडल्याने खळबळ उडाली होती. आता या गाडीच्या मालकाचा मृतदेह पोलिसांना आढळून आला आहे. मुंब्रा रेती बंदर रोडनवरील खाडीत या गाडीच्या मालकाचा मृतदेह आढळून आल्याचे वृत्त ‘पीटीआय’ने याबाबत वृत्त दिले आहे.

मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर आढळलेली गाडी मनसुख हिरेन यांची असल्याचे तपासात उघड झाले होते. ही गाडी चोरी झाली होती. तसेच मनसुख हिरेन हे देखील काल रात्रीपासून बेपत्ता होते. तशी तक्रार हिरेन यांच्या कुटुंबाने आज दुपारीच नौपाडा पोलीस स्थानकात दिली होती. या प्रकरणी सुरू असलेल्या तपासादरम्यान पोलिसांनी मुंब्रा रेती बंदर रोड खाडीत मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह आढळून आला आहे.

Hiren Mansukh, owner of vehicle which had been found with explosives and parked near industrialist Mukesh Ambani’s residence last week, found dead in Thane in Maharashtra: Police

