पाणी जपून वापरा…आज, उद्या 17 विभागांत 15 टक्के पाणीकपात

सामना ऑनलाईन
|

 मुंबई महानगरपालिका भांडुप जलशुद्धीकरण पेंद्रास पाणीपुरवठा करणारी तानसा जलवाहिनी बदलण्याचे काम हाती घेणार असल्यामुळे 8 डिसेंबर रोजी सकाळी 10 वाजल्यापासून मंगळवार 9 डिसेंबर सकाळी 10 वाजेपर्यंत 17 विभागांमध्ये 15 टक्के पाणीकपात केली जाणार आहे.

यामध्ये जुनी जलवाहिनी काढून नवीन जलवाहिनी बसवण्यासाठी काही कामे प्रस्तावित आहेत. त्यासाठी साधारणतः 24 तासांचा कालावधी आवश्यक आहे. त्यामुळे जलवाहिनीच्या कामामुळे मुंबई शहर विभागातील ए पर्ह्ट परिसर, सी मुंबई सेंट्रल, डी ग्रँट रोड, जी दक्षिण वरळी, जी उत्तर विभाग दादर; पश्चिम उपनगरातील एच पूर्व, एच पश्चिम वांद्रे परिसर, के पूर्व, के पश्चिम कुर्ला, पी दक्षिण गोरेगाव, पी उत्तर मालाड, आर दक्षिण कांदिवली, आर उत्तर दहिसर, आर मध्य बोरिवली विभाग आणि पूर्व उपनगरातील एन घाटकोपर, एल कुर्ला आणि एस भांडुप विभाग अशा एकूण 17 प्रशासकीय विभागांना होणाऱया पाणीपुरवठय़ात 15 टक्के कपात केली जाणार आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

रोहित, विराटला मोकळीक द्यायलाच हवी! संजय बांगर यांचे परखड मत

रोहित-विराट म्हणजे वर्ल्ड क्लास क्रिकेटपटू, गंभीर यांनी काढली अफवांची विकेट

ब्रॅडमन यांचं रनतांडव आणि आजचा इंग्लंड

Bigg Boss 19 – गौरव खन्ना बिग बॉसचा विजेता

गॅबावरही इंग्लंडची राखरांगोळी ऑस्ट्रेलियाचा ऍशेसवर ताबा जवळजवळ निश्चित

नाताळसाठी कोकण मार्गावर 52 हिवाळी स्पेशल फेऱ्या

संगमनेरमध्ये ‘ईव्हीएम’ ठेवलेल्या स्ट्राँग रूमचे कॅमेरे तासभर बंद, नागरिकांमध्ये मोठा संभ्रम

बिबट्यांची नसबंदी करण्याचा निर्णय चुकीचा, सैंक्चुरी वाइल्डलाइफ अवॉर्ड्स सोहळ्यात तज्ञांचे मत

व्यापाऱ्याला 30 कोटींचा गंडा विक्रम भट्ट यांना अटक 