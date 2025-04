सात पिस्तूल, 21 जिवंत काडतुसं अन् निशाण्यावर सेलिब्रिटी; मुंबईतून 5 शार्प शुटर्सला अटक, पोलिसांचा खळबळजनक खुलासा

मुंबई पोलिसांच्या क्राइम ब्रांचने अंधेरी भागातून 5 जणांना अटक केली आहे. अटक केलेले सर्व शार्प शूटर्स असून देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमधून ते मुंबईमध्ये आले होते. पोलिसांनी त्यांच्याकडून 7 पिस्लूत, 21 जिवंत काडतुसं जप्त केली आहेत. प्राथमिक चौकशीमध्ये अटक करण्यात आलेल्या आरोपींच्या निशाण्यावर मुंबईतील सेलिब्रिटी असल्याचे समोर आले आहे. ‘लोकमत टाइम्स‘ने याबाबत वृत्त दिले असून यामुळे एकच खळबळ उडाली.

विकास ठाकूर उर्फ विकी, सुमीत कुमार दिलावर, श्रेयस यादव, देवेंद्र सक्सेना आणि विवेक गुप्ता अशी पोलिसांनी अटक केलेल्या पाच आरोपींची नावे आहेत. हे आरोपी राजस्थान, बिहार आणि उत्तर प्रदेशहून मुंबईत आले होते. अटक केलेल्यांपैकी सुमीतकुमार आणि विकास यांचा गुन्हेगारी रेकॉर्ड असल्याची माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली.

Mumbai Crime Branch has arrested five people from the Andheri area of ​​Mumbai and seven weapons have been recovered from them. The arrested people had come to Mumbai from different states and were planning to carry out a major crime. Further investigation is underway: Mumbai…

