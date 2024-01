नवी मुंबईतील पावणे एमआयडीसीमध्ये केमिकल कंपनीला भीषण आग, अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल

नवी मुंबईतील पावणे एमआयडीसी भागात असणाऱ्या केमिकल कंपनीला गुरुवारी सकाळच्या सुमारास भीषण आग लागली. आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाने घटनास्थळी धाव घेतली असून आग विझवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. आगीमुळे परिसरात धुराचे लोट पहायला मिळत असून याचे व्हिडीओही नेटकऱ्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत.

#WATCH | Mumbai: A massive fire broke out in a chemical factory in Navi Mumbai. Fire tenders reached the spot. pic.twitter.com/bQKcs7mQpA

