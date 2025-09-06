Mumbai Accident : लालबागमध्ये पहाटेच्या सुमारास भीषण अपघात; 2 मुलांना चिरडले, चिमुकलीचा मृत्यू

सामना ऑनलाईन
|

मुंबईत विसर्जनाच्या दिवशी पहाटेच्या सुमारास लालबागमध्ये एक दुर्दैवी घटना घडली आहे. अज्ञात कार चालकाने दोन मुलांना चिरडले. या भीषण अपघातात 2 वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू झाला आहे. तर तिचा भाऊ गंभीर जखमी झाला आहे. त्याच्यावर परळ येथील केईएम रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी पहाटे साधारण 3 ते 4 च्या सुमारास ही घटना घडल्याचे सांगण्यात येते. 2 वर्षांची चंद्रा वजणदार ही तिच्या 11 वर्षीय भाऊ शैलू वजणदार सोबत रस्त्याच्या कडेला झोपली होती. याच दरम्यान एका अज्ञात कार चालकाने त्यांच्या अंगावर कार घातली. या अपघातानंतर त्यांना मदत न करता तो तिथून पसार झाला. त्यामुळे दोन वर्षांच्या चंद्राचा मृत्यू झाला. तर अपघातात गंभीर जखमी झालेला तिचा भाऊ शैलू वजणदार याच्यावर केईएम रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणी काळाचौकी पोलीस ठाण्यात अज्ञात चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अधिक तपास पोलीस करत आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मिरा भाईंदर पोलिसांकडून तेलंगणा राज्यातील ड्रग्स फॅक्टरी उद्ध्वस्त, ड्रग्स कारखान्यात अंडरवर्ल्डशी संबंधित लोकांचा सहभाग

लालबागच्या राजाचे दर्शन घेऊन येताना तरुणाच्या बाईकला अपघात, एकाचा मृत्यू

डोनाल्ड ट्रम्प अखेर नरमले; हिंदुस्थान-अमेरिका संबंधांना नवे वळण, सकारात्मक परिणाम दिसण्याची शक्यता…

कुठे आहेत ‘नव्या पुण्याचे शिल्पकार’? टोळीयुद्धावरून रोहित पवार यांचा सवाल

पंजाबमध्ये पुराचे थैमान; 23 जिल्हे पाण्याखाली, लुधियाना ते नूरवालापर्यंत पूरपरिस्थिती

मुंबईत दहशत माजवण्याचा कट! धमकी देणाऱ्या व्यक्तीला नोएडामध्ये अटक

बिहार पाठोपाठ संपूर्ण देशात लागू होणार SIR, दिल्लीत होणार महत्त्वाची बैठक

लाल किल्ल्यातून जैन समाजाच्या धार्मिक कार्यक्रमातून सोने आणि हिऱ्यांनी जडलेला कलश चोरीला, शोध सुरू

व्हाईट हाऊसच्या डिनर पार्टीतून मस्क यांना वगळले; गेट्स, झुकरबर्ग, पिचाई यांना निमंत्रण