Mumbai News – मुलुंड टोलनाक्याजवळ 7 ते 8 वाहनं एकमेकांवर धडकली, अपघातात वाहनांचे मोठे नुकसान

सामना ऑनलाईन
|

मुंबईतील मुलुंड टोलनाक्याजवळ सोमवारी सकाळी सात ते आठ वाहने एकमेकांवर धडकल्याने भीषण अपघात झाला. या अपघातात सर्व वाहनांचे नुकसान झाले आहे. सुदैवाने या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. या अपघातामुळे मुलुंड टोलनाक्यावर मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईहून ठाण्याकडे जाणाऱ्या मार्गावर हा अपघात घडला. पुढील कारने अचानक ब्रेक दाबल्याने मागून भरधाव येणाऱ्या गाड्या एकमेकांवर धडकल्या. यामुळे मुंबई-ठाणे मार्गावर काही काळ मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती. वाहतूक पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत सर्व वाहनं बाजूला करत वाहतूक पूर्ववत केली. याप्रकरणी नवघर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Latur Rain News – जिल्ह्यात 30 तारखेपर्यंत मुसळधार पाऊस पडण्याचा अंदाज, शेतकऱ्यांची ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी

Asia Cup 2025 – अभिषेक शर्माचा ‘Aura’, पाकड्यांची जिरवली आणि हिटमॅन रोहित शर्माची बरोबरी केली

आमदार संदीप क्षीरसागरांमुळे चिमुकल्या बाळासह आईचे प्राण वाचले

Rain Alert – परतीच्या पावसाने टेन्शन वाढवलं! मेघगर्जनेसह वादळाची पावसाची शक्यता, हवामान खात्याचा अंदाज

Photo – लातूरमध्ये मुसळधार पावसाने शेतकरी हवालदिल, हातातोंडाशी आलेली पिकं झाली आडवी

Mumbai News – पुजेच्या बहाण्याने बोलावून तरुणीचा विनयभंग, गुन्हा उघडकीस येताच पुजाऱ्याने जीवन संपवलं

दोन वर्षांनी दक्षिण आफ्रिकेच्या फलंदाजाने वनडे क्रिकेटमधून निवृत्ती मागे घेतली, पाकिस्तान दौऱ्यासाठी संघात निवड

रस्त्यावर उभ्या असलेल्या एसयूव्हीला अज्ञात वाहनाची धडक, 4 जणांचा मृत्यू; 3 जण जखमी

महाराष्ट्र हितासाठी होणार गर्जना ठाकरेंची! शिवसेनेच्या दसऱ्या मेळाव्याचा टीझर लाँच