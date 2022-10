अभिनेते अन्नू कपूर यांना ऑनलाईन गंडा, ‘गोल्डन अवर’मुळे मिळाले निम्म्याहून अधिक पैसे परत

बॉलिवूडचे ज्येष्ठ अभिनेते अन्नू कपूर (Annu Kapoor) यांना जवळपास साडे चार लाखांचा ऑनलाईन गंडा घालण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी त्यांनी गोल्डन अवरमध्ये मुंबईतील ओशिवरा पोलिसात तक्रार दाखल केल्यामुळे त्यांची निम्म्याहून अधिक रक्कम परत मिळवून देण्यात पोलिसांना यश आले आहे.

अन्नू कपूर हे ओशिवरा पोलीस ठाणे हद्दीतील लिंक रोडवरील विंडर मेअर इमारतीमध्ये राहतात. 29 सप्टेंबर रोजी त्यांना 8249253832 या क्रमांकावरून फोन आला. कॉलरने आपले नाव कृष्णकुमार रेड्डी असे सांगत एचएसबीसी बँकेच्या हेड ब्रांचमधून बोलत असल्याचे म्हटले. तुमच्या एचएसबीसी बँकेच्या खात्याची केवायसी करणे बाकी असून केवायसी न केल्यास खाते बंद होईल असे कॉलरने अन्नू कपूर यांना सांगितले.

अन्नू कपूर यांना सदर फोन बँकेतूनच आला असावा असे वाटल्याने त्यांनी केवायसी अपडेट करण्याची प्रोसेस विचारली. कॉलरने अन्नू कपूर यांना त्यांच्या बँकेचे खाते क्रमांक व त्यांच्या मोबाईलवर येणारे ओटीपी क्रमांक द्यावे लागेल असे सांगितले. कॉलरने त्यांचा विश्वास संपादन करून त्यांच्याकडून एचएसबीसी बँकेचे खाते क्रमांक व मोबाईलवर प्राप्त झालेले ओटीपी प्राप्त केले आणि कपूर यांना त्यांच्या बँकेचे केवायसी झाल्याचे सांगितले.

त्यानंतर काही वेळात अन्नू कपूर यांना त्यांच्या मोबाईलवर एचएसबीसी बँकेच्या कस्टमर केअरमधून कॉल आला व त्यांनी त्यांचे खाते कॉम्प्रोमाइज झाले असल्याचे सांगून त्यांच्या बँक खात्यातून 4 लाख 36 हजार रुपये वजा झाल्याचे सांगितले व त्यांचे खाते बंद केले. तेव्हा अन्नू कपूर यांना त्यांची ऑनलाईन फसवणूक झाल्याचे समजले. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच अन्नू कपूर यांनी ओशिवरा पोलीस ठाणे गाठत तक्रार दाखल केली. त्यानुसार पोलिसांनी अनोळखी व्यक्ती विरोधात कलम 419, 420 आणि आय टी कायद्याच्या कलम 66 (सी) (d) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला.

Mumbai: Film actor Annu Kapoor cheated of Rs 4.36 lakh in online fraud, timely action by police will ensure he gets back Rs 3.08 lakh, says official

— Press Trust of India (@PTI_News) October 1, 2022