‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ला धडक देणाऱ्या म्हशींच्या मालकाविरोधात गुन्हा दाखल

मुंबईहून अहमदाबादला जाणाऱ्या वंदे भारत एक्सप्रेसला गुरुवारी सकाळी अपघात झाला होता. मणिनगर स्टेशनजवळ म्हशींचा एक कळप रेल्वे रुळावर आला होता. यातल्या म्हशींना या एक्सप्रेसने धडक दिली होती. यामुळे वंदे भारत एक्सप्रेसच्या इंजिनाकडील भागाची एक शीट निखळली होती. या अपघातानंतर रेल्वे पोलिसांनी म्हशींच्या मालकाविरोधात गुन्हा नोंदवला आहे. वटवा रेल्वे स्टेशनचे पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांनी सांगितले की, रेल्वेच्या हद्दीत घुसखोरी करणे आणि रेल्वेच्या संपत्तीचा गैरवापर करणे याबद्दल हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्हा दाखल झाला असला तरी म्हशींचा मालक कोण आहे हे अद्याप कळू शकलेलं नाहीये.

वंदे भारतचे ‘नाक’ दुरुस्त झाले, मुंबई सेंट्रल येथे शस्त्रक्रिया

‘वंदे भारत’ या सेमी हायस्पीड एक्सप्रेसला झालेल्या अपघातात इंजिनाकडून नाकासारख्या दिसणाऱ्या भागाचे नुकसान झाले होते. या भागाची मुंबई सेंट्रल येथे दुरुस्ती करण्यात आली आहे. या अपघातात या एक्सप्रेसच्या इंजिनाकडून भागाची एक शीट निखळली होती. ही शीट पुन्हा बसवण्यात आली आहे. या अपघातात ट्रेनच्या अंतर्गत यंत्रणेवर कोणताही परिणाम झाला नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.

Yesterday mishap Mumbai Central-Gandhi nagar #VandeBharatTrain met with an accident & runover the cattle. Her nose cover fix in Mumbai Central coach care unit and journey Start again.. @AmhiDombivlikar @m_indicator @smart_mumbaikar @SaamanaOnline @YatriRailways @WesternRly pic.twitter.com/TnEPVAGvR4

