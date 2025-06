Traffic Alert- मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी

मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर खानिवडा टोल नाका ते सातिवली वरई पर्यंत मोठी वाहतूक कोंडी झाली आहे. यामुळे प्रवाशांचे हाल होत असून गंतव्यस्थानी पोहोचण्यास विलंब होत असल्याच्या प्रतिक्रिया लोक व्यक्त करत आहेत.

मुंबईहून गुजरातकडे जाणाऱ्या मार्गावर गुरुवारी सकाळी मोठी वाहतूक कोंडी झाली. या महामार्गावर 10 ते 12 किलोमीटर वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत.

गेल्या चार दिवसापासून या महामार्गावर सातत्याने वाहतूक कोंडी होत असून संबंधित प्रशासनाचे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप प्रवासी करत आहे.

महामार्गाच्या सिमेंट काँक्रिटी कामानंतर काही ठिकाणी महामार्गावर खड्ड्यांचे साम्राज्य तर काही पूलांचे काम अपूर्ण असल्याने वाहतूक कोंडी होत असल्याचे सांगितले जात आहे.

Massive Traffic Jam on Mumbai-Ahmedabad National Highway Near Khanivade Toll to Varai

