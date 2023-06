बिपरजॉयमुळे विमान रखडल्याने प्रवासी हैराण झाले, राधे माँचा विमानतळावरच ‘सत्संग’

बिपरजॉय या चक्रिवादळामुळे अनेक जिल्ह्यांतील जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. त्याचा थेट परिणाम ग्रामीण भागापासून ते शहरी भागापर्यंत सगळीकडे दिसून आला. शहरी भागात विमान सेवा बिपरजॉयमुळे विस्कळीत झाली होती. त्यामुळे प्रवाशांना आधीच त्रास सहन करावा लागत होता, त्यात मुंबई विमानतळावर विमानाची वाट पाहत असताना प्रवाशांना एका भलत्याच मनस्तापाला सामोरं जावं लागलं.

त्याचं झालं असं की, 12 जून रोजी एअर इंडियाचं एआय-981 हे विमान दोहा येथे जाण्यासाठी निघणं अपेक्षित होतं. मात्र बिपरजॉयच्या प्रभावामुळे विमान हँगरमध्येच होतं. विमान रद्द झालं की त्याची वेळ बदलली याबाबत प्रवाशांना कोणतीही सूचना देण्यात आली नव्हती. सायंकाळी साडे सात वाजता ठरलेलं उड्डाण रात्री नऊ वाजले तरी न झाल्याने प्रवासी आधीच कंटाळले होते. कंटाळलेल्या प्रवाशांपैकी काहींनी विमान कंपनीच्या काउंटरसमोरच घोषणाबाजी करायला सुरुवात केली.

पण, हा सगळा प्रकार इथेच थांबला नाही. हे कमी होतं म्हणून की काय, तिथे स्वयंघोषित आध्यात्मिक गुरू राधे माँ प्रगट झाल्या. ही घोषणाबाजी थांबवण्यासाठी त्यांनी प्रवाशांना शांत राहून देवाचं स्मरण करण्याचं आवाहन केलं. राधे माँ आता तिथेच सत्संग सुरू करतील की काय अशी चिन्हं दिसू लागली. पण, या शांततेच्या आवाहनाला वैतागलेल्या एका प्रवाशाने राधे माँसोबत हुज्जत घालायला सुरुवात केली.

प्रवाशासोबत हुज्जत घालावी लागल्याने आतापर्यंत इतरांना शांततेचं आवाहन करणाऱ्या राधे माँचा पारा चढला आणि शट युअर माऊथ असं त्या प्रवाशाला सुनावत त्यांनी तिथून काढता पाय घेतला. सुमारे अर्धा तास हा सगळा प्रकार मुंबई विमानतळासारख्या अत्यंत गजबजलेल्या जागी सुरू होता. या प्रकाराचा व्हिडीओ देखील व्हायरल झाला आहे.

-Passengers of @AirIndia flight AI 981 from Mumbai to Doha stuck at airport since 7:30 last evening. Raise slogans, security called in

-In between “pure & pious” fame @shriradhemaa comes & says bhagwan ka naam lo, dont blame AI

Flight still to take-off @csmia_official ✈️ pic.twitter.com/HI4WpTK5Ag

— Tarun Shukla (@shukla_tarun) June 13, 2023