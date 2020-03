बहुप्रतिक्षित मुंबई ते अलिबाग रो-रो सेवेला सुरुवात

बहुप्रतिक्षित असलेल्या मुंबई-अलिबाग दरम्यानच्या रोरो सेवेला रविवारपासून प्रारंभ झाला आहे. प्रवाशांच्या सेवेसाठी भाऊचा धक्का ते मांडवा रो पॅक्स फेरी सेवा आणि मांडवा टर्मिनल सेवा ही रविवारपासून सुरू झाली आहे. भाऊचा धक्का ते मांडवा जेट्टी ही रो-रो सेवा म्हणजे महाराष्ट्राच्या जलवाहतुकीच्या सेवेतील मैलाचा दगड ठरेल. राज्याच्या किनारपट्टीमध्ये अशी जलवाहतूक फायदेशीर ठरेल हे लक्षात घेऊन अशी सेवा सुरू करण्यास प्राधान्य देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले आहे.

कोरोना संदर्भातील परिस्थिती लक्षात घेता भाऊचा धक्का ते मांडवा रो-रो सेवेच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम होणार नाही, असे शनिवारीच मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. मात्र कार्यक्रमाच्या औपचारिकतेसाठी न थांबता प्रवाशांच्या सोयीसाठी लगेच ही सेवा सुरू करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले होते. या सेवेस त्यांनी आज आपल्या शुभेच्छाही दिल्या. या सेवेसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने मिळून मांडवा जेट्टी येथे 150 कोटी रुपये खर्चून सुविधा निर्माण केल्या आहेत. नवी मुंबईतील नेरुळ, बेलापूर येथून देखील लवकरच जलवाहतूक सुरू करण्याची तयारी आहे. भाईंदर ते डोंबिवली अशा जलवाहतुकीच्या आराखड्यास अंतिम मंजुरी मिळून दोन वर्षांत तीही सेवा सुरू होईल. एकूणच जलवाहतुकीच्या माध्यमातून पर्यटन व रोजगार वाढविला जाईल, असेही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे.

Bhaucha Dhakka, Mazgaon to Mandwa Ro-Ro jetty service has begun.

Here are some benefits

✅Major Boost to water transportation

✅Ease of travel

✅Comfortable for citizens

✅Time saving

✅Cost effective

✅Boost to Industries & Tourism in Raigad pic.twitter.com/iw6r4AJ1FD

