कुख्यांत गँगस्टर प्रसाद पुजारी याला मुंबई क्राईम ब्रांच चीनमधून हिंदुस्थानात आणणार आहेत. शुक्रवारी रात्री किंवा शनिवारी पहाटे त्याला म मुंबईत आणले जाणार आहे.

Mumbai Crime Branch deports gangster Prasad Pujari. He will be brought to Mumbai by midnight from China: Mumbai Crime Branch

