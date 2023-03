Mumbai Fire साकीनाका भागात ‘अग्नितांडव’, हार्डवेअरच्या दुकानाला लागलेल्या आगीत होरपळून एकाचा मृत्यू

मुंबईत सोमवारी पहाटे साकीनाका परिसरात (अंधेरी पूर्व) अग्नितांडव पाहायला मिळाले. पेनिनसुला हॉटेल व साकीनाका मेट्रो स्थानकाजवळ असणाऱ्या राजश्री इलेक्ट्रीक आणि हार्डवेअर दुकानाला लागलेल्या आगीत होरपळून एकाचा मृत्यू झाला आहे. राकेश गुप्ता (वय – 22) असे मृताचे नाव आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, पहाटे तीनच्या सुमारास साकीनाका परिसरातल्या हार्डवेअरच्या दुकानाला भीषण आग लागली होती. आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाने घटनास्थळी धाव घेत आगीवर नियंत्रण मिळवले. मात्र पहाटे 5 वाजता पुन्हा एकदा आगीचा भडका उडाला. या आगीमध्ये दोन दुकाने जळून खाक झाली असून एकाचा मृत्यू झाला.

Mumbai, Maharashtra | One man died in a fire that broke out at an electronics and hardware store near Saki Naka Metro Station in Andheri (E). Five fire tenders present at the spot. Details awaited.

