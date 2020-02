मुंबई – अंधेरीत कंपनीला भीषण आग, अग्निशमन दलाच्या 18 गाड्या घटनास्थळी

मुंबईतील अंधेरी पूर्व भागातील एमआयडीसी परिसरातील रोल्टा कंपनीच्या इमारतीला भीषण आग लागली आहे. आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या 18 गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या आहेत. आगीमुळे परिसरामध्ये धुराचे लोट दिसत असून अग्निशमन दल आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

इमारतीमध्ये काही लोक अडकले असण्याची शक्यता असून त्यांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी अग्निशमन दलाचे जवान शर्थीचे प्रयत्न करत आहेत. ही आग नक्की कोणत्या कारणाने लागली हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

दुपारी एकच्या सुमारास इमारत परिसरामध्ये धुराचे लोट दिसू लागले. मात्र तीनच्या सुमारास आगीचे लोट बाहेर पडू लागल्यानंतर आणखी अग्निशमनदलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. इमारतीमध्ये व्हेल्टिलेशन नसल्याने अडीच तासांपासून आग धुमसत आहे.

Mumbai: Fire continues to rage at Rolta company in Andheri East. 8 fire tenders are present at the spot. As a precautionary measure, the nearby buildings have been vacated. https://t.co/llJrsypyBJ pic.twitter.com/2g6lCHfRWt

— ANI (@ANI) February 13, 2020