गणेशोत्सवासाठी मुंबई पोलीस सज्ज, 14 हजार पोलिसांचा फौजफाटा तैनात

सामना ऑनलाईन
|

यंदा 27 ऑगस्ट 2025 ते 6 सप्टेंबर 2025 या कालावधीत मुंबईत गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा होणार आहे. दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांमार्फत आकर्षक सजावट, देखावे आणि धार्मिक, सांस्कृतिक तसेच सामाजिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या कालावधीत लाखो भाविक गणपती बाप्पांचे दर्शन घेण्यासाठी गणपती मंडपांना भेट देतील.

गणेशोत्सव निर्विघ्नपणे आणि सुरक्षितपणे साजरा व्हावा यासाठी मुंबई पोलिसांनी चोख बंदोबस्ताचे नियोजन केले आहे. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि पोलीस सह आयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था) यांच्या देखरेखीखाली 36 पोलीस उप आयुक्त, 51 सहायक पोलीस आयुक्त, 2637 पोलीस अधिकारी आणि 14,430 पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. याशिवाय, RPF, SRPF, जलद प्रतिसाद पथक, दंगल नियंत्रण पथक, डेल्टा, कॉम्बॅक्ट आणि होमगार्ड यांचाही बंदोबस्तात समावेश आहे. गणेश विसर्जनासाठी विशेष आणि वाढीव बंदोबस्ताचे नियोजन करण्यात आले आहे.

मुंबई पोलिसांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे की, गर्दीच्या ठिकाणी संयम राखून पोलिसांना सहकार्य करावे, बेवारस वस्तू आढळल्यास तात्काळ माहिती द्यावी आणि नियमांचे पालन करून उत्सव उत्साहात साजरा करावा. आपत्कालीन परिस्थितीत पोलीस हेल्पलाइन 100/112 वर संपर्क साधावा.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मुघलांना जसे धनाजी संताजी दिसायचे तसे फडणवीसांना राहुल गांधीच दिसतात : हर्षवर्धन सपकाळ

तरुणांचे भविष्य चोरी करणे ही मोदी सरकारची सवय, मल्लिकार्जुन खरगे यांची टीका

Israel Attack on Gaza – इस्रायलचा गाझातील रुग्णालयावर हल्ला, 3 पत्रकारांसह 15 जणांचा मृत्यू

पंतप्रधान मोदींची पदवी सार्वजनिक केली जाणार नाही, दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय

लाडकी बहीण योजनेंतर्गत 26 लाख महिला अपात्र, सरकार करणार कारवाई

सुदर्शन रेड्डींबद्दलचे अमित शहांचे विधान दुर्दैवी, 18 निवृत्त न्यायाधीशांनीही नोंदवला आक्षेप

भाडं नाही दिलं म्हणून रिक्षाचालकाने तरुणाला चोपलं, व्हिडीओ व्हायरल

Mumbai News – मरीन ड्राईव्हच्या समुद्रात आढळला तरुणीचा मृतदेह, पोलीस तपास सुरू

गुन्हेगारांना आपल्या पक्षात घेतलेल्या मंत्री किंवा पंतप्रधानांनीही आपले पद सोडावे का? अरविंद केजरीवाल यांचा अमित शहा यांना सवाल