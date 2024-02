कामाठिपुरात इमारतीला भीषण आग, अग्निशमन दलाच्या पाच गाड्या दाखल

मुंबईतील कामाठीपुरा परिसरातील एका इमारतीला भीषण आग लागल्याची घटना घडली आहे. घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर अग्निशमन दलाच्या 5 गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या आहेत. सध्या आगीवर नियंत्रण मिळविण्याचे काम सुरु आहे. आगीत कोणतीही जीवितहानी झाल्याची माहिती नाही.

Maharashtra | Fire broke out in street number 3 of Kamathipur area in Grant Road area of Mumbai. The fire broke out on the second floor of a building. Five fire brigade vehicles reached the spot. No one has been reported injured in the fire incident yet: Mumbai Fire Dept

— ANI (@ANI) February 6, 2024