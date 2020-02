मुंबई-लातूर बिदर एक्सप्रेसमध्ये राडा, 12 जणांच्या मारहाणीत तरुणाचा मृत्यू

मुंबई-लातूर बिदर एक्सप्रेसमध्ये मोठा राडा झाला असून 12 जणांनी केलेल्या मारहाणीमध्ये एका तरुणाचा मृत्यू झाला आहे. सागर जनार्धन मारकड (26) असे मारहाणीत मृत्यू झालेल्या तरूणाचे नाव आहे. यामुळे एक्स्प्रेसमधील प्रवाशांमध्ये चांगलीच खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ‘एएनआय’ने याबाबत माहिती दिली आहे.

प्राथमिक माहितीनुसार, सागर हा बायको, लहान मुलगी आणि आईसोबत नातेवाईकाचे निधन झाल्याने अंत्यविधीसाठी उपळाई येथे जाण्यासाठी रेल्वेने प्रवास करत होते. पुणे रेल्वे स्टेशन येथील प्लॅटफॉर्म नंबर 6 वरून मुंबई-लातूर बिदर एक्सप्रेस गाडीच्या इंजिनचे जनरल डब्यातून पुणे ते कुर्डवाडी असे प्रवासाला निघाले असता बसण्यास जागा नसल्याने सागर आणि त्याच्या सर्व कुटूंब उभे होते.

Maharashtra: 12 people detained by Railway police at Daund railway station for allegedly beating a 26-year-old man in Mumbai-Latur-Bidar Express train last night. Later, the man was declared brought dead at a hospital in Daund. FIR is being registered.

