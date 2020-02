मुंबईकरांनो वेळापत्रक पाहून बाहेर पडा, ‘म.रे’च्या तिन्ही मार्गावर मेगाब्लॉक, ‘प.रे’वर जंबोब्लॉक

मुंबईकरांनो रविवारी सुट्टी पाहून तुम्ही घराबाहेर पडण्याचा प्लान केला असेल तर थोडे थांबा आणि आधी रेल्वेचे वेळापत्रक पाहा. कारण उद्या रविवारी मध्य रेल्वेच्या तिन्ही मार्गावर मेगाब्लॉक आणि पश्चिल मार्गावर जंबोब्लॉक घेण्यात येणार आहे. मेगाब्लॉकमुळे काही लोकल वेळांमध्ये बदल करण्यात आला असून काही लोकलही रद्द करण्यात आल्या आहेत. रेल्वे रुळ, सिग्नल आणि इतर तांत्रिक कामांसाठी हा मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती मध्य रेल्वेने दिली आहे.

मेगाब्लॉकचे वेळापत्रक –

1. मध्य रेल्वेवर ठाणे-कल्याण डाऊन स्लो मार्गावर रविवारी सकाळी 11 ते संध्याकाळी 4 पर्यंत मेगाब्लॉक असणार आहे. या कालावधीमध्ये स्लो मार्गावरील लोकल फास्ट मार्गावरून वळवण्यात येणार आहेत. जलद मार्गावर मुलुंड, ठाणे, दिवा, डोंबिवली कल्याण या मार्गावर लोकल थांबतील.

2. पश्चिम रेल्वेवर गोरेगाव ते बोरिवली स्थानका दरम्यान 10.35 ते 3.50 या वेळेत ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. दोन्ही दिशेने जाणाऱ्या स्लो मार्गावरील लोकल या फास्ट मार्गावरून वळवण्यात आल्या आहेत.

For the convenience of passengers during #Holi Festival and to clear extra rush, Western Railway has decided to augment additional coaches in 32 pairs of trains on temporary basis from 1st March, 2020 onwards. #WRUpdates pic.twitter.com/Bj9Plulrva

— Western Railway (@WesternRly) February 29, 2020